TS – Parma Elphege stende il Pisa e chiude la corsa salvezza | Hiljemark a un passo dalla B

Il Parma ha battuto il Pisa con un gol di Elphege all’82’ minuto durante la 34ª giornata di campionato, chiudendo così la corsa salvezza. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. La vittoria permette al Parma di ottenere tre punti, mentre il Pisa si avvicina alla possibile retrocessione in Serie B. La notizia è stata riportata da Tuttosport e confermata da fonti ufficiali.

2026-04-25 17:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Successo interno per il Parma, che supera il Pisa all’incontro valido per la 34ª giornata di campionato: decide l’incontro Elphege all’82’ minuto. Un risultato che oltre a valere la salvezza matematica per i Ducali, costringe di contro la formazione di Hiljemark all’ultimo posto con 18 punti e una retrocessione che appare ormai inevitabile. Gli uomini di Cuesta salgono invece a quota 42 punti con un vantaggio 2 lunghezze sul Torino, che domenica 26 riceverà l’Inter. Parte bene la formazione ospite che dopo appena 6' minuti guadagna una clamorosa palla gol con Vural che, dopo una serie di rimpalli in area, tenta la deviazione vincente: solo un grande intervento di Suzuki riesce a sventare la minaccia.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Parma, Elphege stende il Pisa e chiude la corsa salvezza: Hiljemark a un passo dalla B Notizie correlate Leggi anche: Il Parma vola verso la salvezza: Elphege stende l’Udinese al BluEnergy Parma-Pisa 1-0: ancora Elphege firma la salvezza degli emilianiParma, 25 aprile 2026 – Come a Udine: entra, spacca la partita, la vince e fa sorridere Carlos Cuesta. Una raccolta di contenuti Parma, Elphege stende il Pisa e chiude la corsa salvezza: Hiljemark a un passo dalla BSuccesso interno per il Parma, che supera il Pisa all'incontro valido per la 34ª giornata di campionato: decide l'incontro Elphege all'82' minuto. Un risultato che oltre a valere la salvezza matematic ... tuttosport.com Parma, Elphege: Ringrazio il club. Caratteristiche? Fisicità, tecnica e attacco alla profonditàPochi minuti fa il Parma ha ufficializzato il terzo acquisto del suo mercato di gennaio: si tratta di Nesta Elphege, attaccante classe 2001 proveniente dal Grenoble, club di Ligue 2. La dirigenza ... tuttomercatoweb.com