Pisa Lecce incendio vicino alla Cetilar Arena | occhio al rischio rinvio! Situazione da monitorare

Un incendio si è sviluppato nelle vicinanze della Cetilar Arena, teatro della partita tra Pisa e Lecce. L'episodio ha portato a un intervento dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. La partita potrebbe essere soggetta a un eventuale rinvio, a seconda dell’evoluzione della situazione. Le autorità stanno seguendo attentamente gli sviluppi per valutare eventuali decisioni sul programma delle gare.

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