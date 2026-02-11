Oggi si deciderà se Christian Pulisic sarà in campo per Pisa-Milan. L’attaccante statunitense, che ha saltato la trasferta di Bologna, potrebbe ancora non essere disponibile. La società e lo staff medico stanno valutando le sue condizioni e la decisione finale arriverà prima del fischio d’inizio. I tifosi rossoneri aspettano con ansia notizie sulla sua presenza in campo.

Anche ieri, infatti, 'Capitan America' ha svolto allenamento differenziato. Secondo la 'rosea', Pulisic è atteso in gruppo oggi. Massimo domani. Chiaramente: se si riunirà in gruppo oggi, aumenteranno le sue chance di averlo a disposizione per la trasferta del Diavolo in Toscana. Nel caso in cui, invece, Pulisic tornasse ad allenarsi in gruppo soltanto per l'allenamento di rifinitura, una sua convocazione diventerebbe più difficile. Ad ogni modo, se per Pisa-Milan Pulisic ci sarà, partirà dalla panchina. Si va verso, infatti, una coppia d'attacco formata da Christopher Nkunku e Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisa-Milan, attesa per Pulisic: oggi si deciderà sulla sua presenza in alla ‘Cetilar Arena’

Approfondimenti su Pisa Milan

Ultime notizie su Pisa Milan

