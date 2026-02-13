Pisa-Milan di Serie A 0-0 | si comincia alla Cetilar Arena! | LIVE News

Il match tra Pisa e Milan si è concluso senza reti, dopo un pareggio a zero, a causa di alcune parate decisive del portiere pisano. La partita si è giocata alle 20:45 alla 'Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani' di Pisa, davanti a un pubblico che ha sostenuto con entusiasmo la squadra di casa. La sfida ha visto molte occasioni offensive da parte del Milan, ma la difesa pisana ha retto bene fino alla fine.

Pisa-Milan di Serie A 0-0: si comincia alla Cetilar Arena! LIVE News Il Milan prova a segnare: dalla destra Athekame mette in mezzo un cross per radio, con il francese che però manda il tiro fuori Sono da poco ufficiali le formazioni di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri! PISA (3-4-2-1): Nicolas; Božhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pisa-Milan di Serie A 0-0: si comincia alla Cetilar Arena! | LIVE News Pisa-Milan di Serie A: la partita della ‘Cetilar Arena’ in diretta | LIVE News Alle 20:45, allo stadio Romeo Anconetani di Pisa, si gioca la sfida tra Pisa e Milan. Pisa-Milan di Serie A 0-0: la partita della ‘Cetilar Arena’ in diretta | LIVE News Alle 20:45, il Pisa e il Milan si affrontano alla 'Cetilar Arena' di Pisa, a causa della 25ª giornata di Serie A 2025-2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Pronostico Pisa-Milan quote analisi 25ª giornata Serie A; Pisa-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pisa-Milan in Serie A stasera: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Pisa-Milan, info biglietti. Pisa-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Pisa-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Pisa-Milan in Serie A stasera: le formazioni, dove vederla in tv e streamingLa 25ª giornata di Serie A inizia con la partita Pisa-Milan che si gioca oggi alle 20:45. Le ultime news sulle formazioni di Hiljemark e Allegri. Diretta tv in chiaro e in esclusiva su DAZN. fanpage.it Serie A, in campo Pisa-Milan: toscani a caccia di punti salvezza, rossoneri per la vetta Il turno prevede, tra le altre, le sfide: Lazio-Atalanta e Inter-Juventus domani, Napoli-Roma domenica. Si chiude con Cagliari-Lecce lunedì alle 20.45. Segui la diretta testual - facebook.com facebook #Pisa- #Milan, le formazioni ufficiali x.com