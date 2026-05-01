Pisa-Lecce diretta | le formazioni ufficiali out Gandelman

Le formazioni ufficiali di Pisa-Lecce sono state annunciate, con Gandelman che non sarà in campo. La partita si gioca all’Arena Garibaldi e rappresenta un crocevia per il Lecce, che deve ottenere un risultato positivo per consolidare la propria permanenza in Serie A. Attualmente, i giallorossi sono a tre punti di distanza dalla Cremonese, che si trova a quota quattro.

La salvezza passa da Pisa per il Lecce. I giallorossi devono fare risultato all'Arena Garibaldi per arrivare alla permanenza in Serie A, per andare a +4 sulla Cremonese a tre giornate dalla fine (ma Giampaolo ha una gara in meno). Il Pisa se perde è aritmeticamente in Serie B. Pisa-Lecce diretta 20.40 Le squadre rientrano negli spogliatoi. 20.30 Si fanno già sentire i numerosi tifosi del Lecce. 19.45 La formazione del Lecce: Coulibaly trequartista, Ngom sulla linea dei mediani, Gandelman in panchina. Cheddira titolare, Stulic in panchina, per il resto tutto come ampiamente preventivabile. 19.04 Per ora la gara è confermata. Le squadre sono allo stadio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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