Lecce-Fiorentina diretta | le formazioni ufficiali out Banda
Per capire quanto le due città siano simili basti pensare al fatto che Lecce viene definita la Firenze del Sud. Sarà la luce, per molti l'arte. Nel calcio, invece, i destini adesso sono contrapposti (o quasi). Sicuramente sono diversi. Il Lecce di Eusebio Di Francesco deve fare punti per eguagliare o superare la Cremonese di Marco Giampaolo e avvicinare il Cagliari (che può essere tirato nuovamente dentro). Vanoli, invece, può chiudere qui la questione e anche un'annata per tanti aspetti maledetta ma col finale lieto: la viola è stata a lungo nelle ultime tre, ha rischiato davvero la retrocessione ma adesso ha già un match-point per mettere fine a dubbi e sofferenze e iniziare a programmare la prossima stagione.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
FIORENTINA LECCE 0-1 ABBIATE RISPETTO PER QUESTI TIFOSI ALMENO QUELLO
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