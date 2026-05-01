Pisa-Lecce diretta | inizia la partita

È iniziata la partita tra Pisa e Lecce, una sfida che può influenzare la permanenza in Serie A dei giallorossi. Per mantenere la posizione, il Lecce ha bisogno di ottenere almeno un punto all'Arena Garibaldi, dato che con la vittoria potrebbe salire a +4 sulla Cremonese, terzultima. La partita si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre, con l’obiettivo di evitare la retrocessione.

La salvezza passa da Pisa per il Lecce. I giallorossi devono fare risultato all'Arena Garibaldi per arrivare alla permanenza in Serie A, per andare a +4 sulla Cremonese a tre giornate dalla fine (ma Giampaolo ha una gara in meno). Il Pisa se perde è aritmeticamente in Serie B. Pisa-Lecce diretta 4' Banda al tiro dopo una bella azione: palla centrale. 1' Inizia la partita 20.40 Le squadre rientrano negli spogliatoi. 20.30 Si fanno già sentire i numerosi tifosi del Lecce. 19.45 La formazione del Lecce: Coulibaly trequartista, Ngom sulla linea dei mediani, Gandelman in panchina. Cheddira titolare, Stulic in panchina, per il resto tutto come ampiamente preventivabile.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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