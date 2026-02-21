Lecce-Inter diretta | inizia la partita
Lecce-Inter si gioca oggi a causa del forte desiderio di entrambe di conquistare i tre punti. I tifosi del Lecce riempiono lo stadio, sperando in una vittoria casalinga, mentre l’Inter punta a mantenere il vantaggio in classifica. La partita promette emozioni intense e sorprese, con le squadre pronte a dare il massimo. Le formazioni sono state confermate, e il pubblico attende con entusiasmo il fischio d’inizio. La sfida avrà un grande impatto sulla classifica.
Come Nereo Rocco prima di un Padova-Juventus: che vinca il migliore? Speriamo di no. Lo avranno pensato tutti i tifosi del Lecce, che alle 18 in un Via del Mare sold out già da giorni affronta l'Inter di Christian Chivu, capolista e in fuga, con sette lunghezze di vantaggio sul Milan di Max Allegri, costretto a inseguire. Il Lecce, però, pianifica l'impresa da sogno. L'Inter meno di 72 ore fa ha giocato a Bodo, in Norvegia e ha perso 3-1, per la Champions League. Martedì dovrà giocare il ritorno. Nel mezzo il viaggio a Lecce, con la squadra arrivata ieri sera nel Salento. Tra Bodo e Lecce c'è un'escursione termica di 19 gradi, nonostante oggi sulla città salentina soffi un forte vento di tramontana. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
INTER vs LECCE in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE
