Questa sera a Lecce si gioca la partita tra Lecce e Udinese. La palla ora è in movimento e i tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà la sfida. I giocatori entrano in campo e il match è iniziato, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. La partita promette emozioni fin dai primi minuti.

La parola italiana occasione deriva da un verbo latino che tecnicamente sarebbe da tradurre in: cadere. Forse è tutta qui la domenica di Lecce-Udinese. Il Lecce che è caduto a Torino domenica scorsa ha davanti a sè una enorme occasione: vincere con i friulani per avvicinarsi al Genoa (e magari anche a Parma e Cremonese), staccare la Fiorentina (che ieri ha pareggiato con il Torino) di tre punti e sistemare la classifica. Almeno per il momento. È la grande occasione per Di Francesco ma arriva contro una squadra, l'Udinese, che sta bene, ha battuto la Roma senza subire gol, ha perso Davis ma ha ritrovato Zaniolo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Udinese diretta, inizia la partita

Approfondimenti su Lecce Udinese

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Udinese-Lecce 3-2, il commento post partita

Ultime notizie su Lecce Udinese

Argomenti discussi: Dove vedere Lecce-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A: Lecce-Udinese in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni; Lecce-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Lecce-Udinese con Portalecce Giallorossa. Il Via del mare in diretta con Alessio Albanese.

Lecce-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI salentini per uscire dai bassifondi della classifica, i bianconeri a caccia dell'ennesima vittoria stagionale dopo il successo sulla Roma ... tuttosport.com

DIRETTA/ Lecce Udinese (risultato 0-0) video streaming tv: Cheddira vs Bayo, in campo! (8 febbraio 2026)Diretta Lecce Udinese streaming video tv, oggi domenica 8 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A. ilsussidiario.net

We have kick-off in #Lecce vs. #Udinese ! Join us on the LIVEBLOG #LecceUdinese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Corriere Salentino. . La voce dei tifosi giallorossi prima di Lecce-Udinese (Maria Taccogna) facebook