Nella partita tra Pisa e Lecce, i nerazzurri affrontano una sfida fondamentale per la salvezza. I giallorossi devono ottenere un risultato positivo all’Arena Garibaldi per mantenere la distanza di almeno quattro punti dalla Cremonese, tre punti più in basso in classifica. La sfida rappresenta un’occasione decisiva per il Lecce, che cerca di consolidare la propria posizione in Serie A.

La salvezza passa da Pisa per il Lecce. I giallorossi devono fare risultato all'Arena Garibaldi per arrivare alla permanenza in Serie A, per andare a +4 sulla Cremonese a tre giornate dalla fine (ma Giampaolo ha una gara in meno). Il Pisa se perde è aritmeticamente in Serie B. Pisa-Lecce diretta 24' Banda per Gallo in profondità, cross molto forte. 23' Il Pisa rischia l'autogol, salva Semper. 20' Altra grande occasione per la Fiorentina: entra dentro Stojkovic, Tiago Gabriel la intercetta ed esulta come se fosse un gol. 17' Il Pisa sviluppa spesso l'azione sulla sinistra, dove il Lecce con Danilo Veiga e Pierotti in alcune fasi va in difficoltà.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Pisa-Lecce diretta: doppia occasione per i nerazzurri

[VIGILIA] LECCE-PISA UNO SCONTRO DIRETTO DA AFFRONTARE CON CORAGGIO. BELLA SORPESA PER I TIFOSI

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