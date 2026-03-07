Juve Pisa 0-0 LIVE | Perin chiude su Moreo! Che occasione per i nerazzurri

Nella partita tra Juve e Pisa, terminata 0-0, Perin si è distinto parando un tiro di Moreo. La 28ª giornata di Serie A 202526 ha visto un confronto senza reti, con occasioni da entrambe le parti. La cronaca della sfida include una sintesi degli episodi principali, la moviola e il tabellino aggiornato. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti sui momenti chiave.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pisa 0-0 LIVE: Perin chiude su Moreo! Che occasione per i nerazzurri Ultimissime Juve LIVE: Perin titolare in Juve Pisa? La conferenza stampa di SpallettiOpenda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. Pisa Juve 0-0 LIVE: traversa dei nerazzurri!!di Andrea BargionePisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... LIVE Pisa – Juventus: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto Contenuti e approfondimenti su Juve Pisa. Temi più discussi: Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Juve-Pisa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Serie A, Juventus-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Pisa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Juve-Pisa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per lo sprint ChampionsLa corsa al piazzamento Champions resta apertissima. Dopo aver rimontato in extremis nello scontro diretto dell'Olimpico contro la Roma, la Juve riprende la marcia verso la conquista del quarto posto. msn.com Juventus-Pisa oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficialiLa Juve ospita il Pisa nella gara del sabato sera di Serie A per cercare la prima vittoria dopo quattro partite: le formazioni ufficiali e dove vedere ... fanpage.it Le formazioni ufficiali di Juventus-Pisa - facebook.com facebook LIVE #Juve- #Pisa: segui il prepartita in diretta shorturl.at/fo4Zd x.com