Diretta gol Serie A | Lecce Inter 0-2 nerazzurri avanti con Mkhitaryan e Akanji

Mkhitaryan e Akanji hanno segnato due gol, portando l’Inter in vantaggio contro il Lecce. La partita si è giocata nella 26ª giornata di Serie A, con i nerazzurri che hanno dominato il primo tempo. Il Lecce ha cercato di reagire, ma senza successo. La sfida si è svolta allo stadio comunale, davanti a un pubblico numeroso. La gara prosegue con il risultato ancora aperto, mentre le squadre cercano di cambiare ritmo.

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-2. nerazzurri avanti con Mkhitaryan e Akanji

Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Napoli, nasce il merchandising 3. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-0, nerazzurri pericolosi con Lautaro MartinezSegui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Udinese-Inter e altre partite della 21ª giornata. Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-0, gol annullato a DimarcoIl match tra Lecce e Inter si è concluso 0-0, dopo che un gol di Dimarco è stato annullato per fuorigioco. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 26ª giornata; Serie A, Como-Fiorentina 1-2: gol di Fagioli e Kean, autorete di Parisi ? Stadio Sinigaglia Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-25-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap; Como - Fiorentina (1-2) Serie A 2025; Il Sassuolo batte l'Hellas e si prende l'8° posto: veneti sempre ultimi. Lecce-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, un fuorigioco nega il gol del vantaggioI nerazzurri sono ospiti al Via del Mare dei salentini di Di Francesco: l'obiettivo è quello di allungare in testa alla classifica ... tuttosport.com Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: pari nel derby del Sole! (domenica 15 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite per la 25^ giornata di campionato che si giocano oggi, domenica 15 febbraio 2026 ... ilsussidiario.net #Lecce 0-2 #Inter : Manuel Akanji! #LecceInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Lecce–Inter has kicked off Lecce-Inter è cominciata - facebook.com facebook