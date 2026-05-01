Il Lecce ha vinto 2-1 contro il Pisa in una partita giocata il primo maggio. Con questa vittoria, la squadra pugliese si avvicina alla salvezza. La partita ha portato anche alla retrocessione di due squadre in Serie B: oltre al Pisa, anche il Verona lascia la massima serie. La sfida si è svolta nello stadio di Pisa, con il risultato finale che ha modificato le classifiche di entrambe le squadre coinvolte.

Pisa, 1 mag. (Adnkronos) - Il Lecce si impone a Pisa 2-1, si avvicina alla salvezza e in un colpo solo manda 2 squadre in Serie B: con il Pisa, retrocede anche il Verona. La squadra di Di Francesco riesce a conquistare i 3 punti d'oro grazie alle reti di Banda e Cheddira nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio di Leris, e sale a 32 punti. Per i salentini mancano tre gare alla fine del campionato: la Cremonese, terz'ultima, momentaneamente è staccata di 4 punti, in attesa della sfida dei grigiorossi lunedì in casa contro la Lazio. Pisa e Verona scendono in Serie B: con 18 e 19 punti non possono più raggiungere la salvezza. Nel Pisa Hiljemark sceglie dal 1' in attacco la coppia Moreo-Stojilkovic, mentre la difesa a tre è formata da Canestrelli, Caracciolo e Bozinov.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza. Toscani e Verona in Serie B

Notizie correlate

Leggi anche: Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza e toscani in Serie B

Pisa e Verona retrocesse aritmeticamente in Serie B: la vittoria del Lecce alla Cetilar Arena condanna i due club alla matematicaCalciomercato Inter: cosa pensa Bastoni del passaggio al Barcellona e qual è il vero ostacolo nell’operazione.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Le partite di oggi: Pisa-Lecce per la salvezza in Serie A, due anticipi in Premier e in Liga; Pisa-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Pisa – Lecce: info Settore Ospiti; Pronostico Pisa-Lecce | Serie A 2025/26.

Pisa-Lecce 1-2: Cheddira e Banda condannano i nerazzurri alla Serie B. E lo stadio fischia la squadraLa gara contro i salentini era l’ultimo baluardo a cui i nerazzurri dovevano aggrapparsi, ma è terminata con una pesante sconfitta. lanazione.it

Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza e toscani in Serie BPisa, 1 mag. (Adnkronos) - Il Lecce si impone a Pisa 2-1, manda i toscani in Serie B e fa uno scatto in avanti verso la salvezza. La squadra di Di ... iltempo.it

Successo importantissimo del Lecce a Pisa. I salentini non solo mandano in B i nerazzurri e il Verona, ma si portano a +4 sulla Cremonese, che lunedì deve assolutamente battere la Lazio - facebook.com facebook

Arriva il primo verdetto: il #Lecce espugna #Pisa, nerazzurri che tornano in B x.com