Il Lecce ha vinto 2-1 contro il Pisa in una partita valida per la penultima giornata di campionato. Con questa vittoria, la squadra pugliese si avvicina alla salvezza, mentre il Pisa retrocede in Serie B. La gara si è svolta a Pisa e si è conclusa con il Lecce che ha ottenuto i tre punti, lasciando i toscani in una posizione difficile in classifica.

Pisa, 1 mag. (Adnkronos) - Il Lecce si impone a Pisa 2-1, manda i toscani in Serie B e fa uno scatto in avanti verso la salvezza. La squadra di Di Francesco riesce a conquistare i tre punti, grazie alle reti di Banda e Cheddira nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio di Leris, e sale a 32 punti. Per i salentini mancano tre gare alla fine del campionato: la Cremonese, terz'ultima, momentaneamente è staccata di 4 punti, in attesa della sfida dei grigiorossi lunedì in casa contro la Lazio. Il successo dei salentini è firmato anche dal portiere Falcone, autore di almeno due interventi prodigiosi che lasciano il Pisa ultimo a 18 punti. Nel Pisa Hiljemark sceglie dal 1' in attacco la coppia Moreo-Stojilkovic, mentre la difesa a tre è formata da Canestrelli, Caracciolo e Bozinov.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza e toscani in Serie B

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