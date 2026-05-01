Venerdì 1 maggio alle 20.45 si gioca allo stadio Anconetani di Pisa il match tra la squadra locale e il Lecce, valido per la Serie A. Il Pisa attualmente ha 18 punti in classifica e ha bisogno di una vittoria per evitare la retrocessione in Serie B. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre nel tentativo di migliorare la loro posizione in classifica.

? Cosa sapere Pisa e Lecce si affrontano venerdì 1 maggio alle 20.45 allo stadio Anconetani.. Il Pisa con 18 punti deve vincere per evitare la retrocessione in Serie B.. Alle 20.45 di questo venerdì 1 maggio 2026, l’Anconetani di Pisa ospiterà il Lecce di Eusebio Di Francesco per un confronto che definisce le sorti della salvezza in Serie A. Il contesto che circonda lo scontro toscano è brutale: con sole quattro giornate al termine del campionato e 12 punti ancora disponibili, il Pisa si trova in una condizione di estrema urgenza. La squadra guidata da Hiljemark deve obbligatoriamente puntare al successo per non vedere svanire ogni possibilità di restare nella massima serie, dato che attualmente si trova all’ultimo posto con 18 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa-Lecce: sfida decisiva per la salvezza in Serie A

Lazio e Inter pronte per una sfida decisiva in Serie A

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«Una non vittoria significherebbe dire addio al sogno di rimanere in Serie A. » Stasera, alle 20. 45, il Pisa ospita il Lecce allo stadio Anconetani per una partita che potrebbe già chiudere i giochi salvezza per entrambe. Mancano solo quattro giornate al termine - facebook.com facebook

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