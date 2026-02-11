Iraola è felice mentre le ciliegie si avvicinano alla salvezza

Il Bournemouth conquista una vittoria importante all’Hill Dickinson Stadium. La squadra di Iraola rimonta nel secondo tempo e batte 2-1 l’Everton, che ora si trova in una posizione difficile in classifica. La pioggia non ha fermato i giocatori, che hanno dato tutto per portare a casa i tre punti.

2026-02-11 01:02:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Bournemouth ha prodotto una straordinaria rimonta nel secondo tempo battendo l'Everton 2-1 all'Hill Dickinson Stadium, condannando la squadra di David Moyes a una frustrante sconfitta sotto la pioggia del Merseyside. L'Everton ha iniziato brillantemente e ha creato le migliori occasioni nel primo tempo. La punizione di James Garner è stata deviata da Djordje Petrovic, ma il rimbalzo è stato mancato da distanza ravvicinata, prima che Iliman Ndiaye colpisse il palo dopo aver incontrato la consegna di Kiernan Dewsbury-Hall sul secondo palo.

