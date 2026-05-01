Pisa-Lecce 1-2 | per i salentini salvezza vicina toscani retrocessi in B con il Verona

Il Lecce ha battuto il Pisa con il punteggio di 2-1, portando a casa i tre punti e avvicinandosi alla salvezza, che rappresenta la quarta stagione consecutiva in massima serie. Con questa vittoria, il Pisa è retrocesso in Serie B, mentre il Verona ha già conquistato la stessa promozione. La partita si è giocata a Pisa, con il risultato che influisce sulla classifica di entrambe le squadre.

PISA – Il Lecce vince a Pisa e si avvicina con decisione all’obiettivo della salvezza, che sarebbe la quarta consecutiva. Di Banda e Cheddira, nel secondo tempo, i gol dei salentini. Di Leris, invece, il momentaneo pareggio da parte dei nerazzurri che, con la sconfitta maturata davanti al proprio.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza. Toscani e Verona in Serie B Pagelle Pisa-Lecce 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei salentiniIl Lecce vince 1-2 in casa del Pisa e compie un importante scatto salvezza portandosi, momentaneamente, a +4 dalla Cremonese terzultima con i... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le partite di oggi: Pisa-Lecce per la salvezza in Serie A, due anticipi in Premier e in Liga; Pisa-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Pisa – Lecce: info Settore Ospiti; Pronostico Pisa-Lecce | Serie A 2025/26. Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza. Toscani e Verona in Serie BPisa, 1 mag. (Adnkronos) - Il Lecce si impone a Pisa 2-1, si avvicina alla salvezza e in un colpo solo manda 2 squadre in Serie B: con il Pisa, ... iltempo.it Pisa-Lecce 1-2, gol e highlights. Decide Cheddira, toscani e Verona retrocessi in Serie BLeggi su Sky Sport l'articolo Pisa-Lecce 1-2, gol e highlights. Decide Cheddira, toscani e Verona retrocessi in Serie B ... sport.sky.it La sconfitta casalinga contro il Lecce condanna il Pisa alla retrocessione in Serie B con tre turni da anticipo. #SportMediaset - facebook.com facebook Il Lecce vince 2-1 e manda il Pisa e il Verona in Serie B. Di Francesco a +4 momentaneamente sulla Cremonese. x.com