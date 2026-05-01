Pagelle Pisa-Lecce 1-2 i voti della sfida | scatto salvezza dei salentini

Il Lecce ha vinto 2-1 in trasferta contro il Pisa in una partita valida per il campionato di Serie A. Con questa vittoria, i salentini si sono portati temporaneamente a quattro punti di vantaggio sulla Cremonese, che lunedì affronterà la Lazio. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per il Lecce, mentre il Pisa ha subito la seconda sconfitta consecutiva.

Il Lecce vince 1-2 in casa del Pisa e compie un importante scatto salvezza portandosi, momentaneamente, a +4 dalla Cremonese terzultima con i grigiorossi che sono chiamati lunedì prossimo a fare bottino pieno contro la Lazio se non vogliono rischiare di dire addio alla Serie A. I voti di Pisa-Lecce di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Partita non semplice per gli uomini di Di Francesco che vanno in vantaggio nella ripresa, venendo raggiunti dopo poco dai padroni di casa. È Cheddira, poi, a regalare i tre punti agli ospiti con il Lecce che ora può sedersi sul divano in questo weekend in attesa della partita della Cremonese contro la Lazio di lunedì prossimo, decisiva per le sorti della formazione giallorossa.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Pisa-Lecce 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei salentini Notizie correlate Pagelle Como-Fiorentina 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei violaLa Fiorentina ha vinto in casa del Como per 1-2 con i viola che hanno trovato un successo fondamentale nella corsa per la salvezza. Pagelle Verona-Genoa 0-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei rossobluIl Genoa batte il Verona in trasferta grazie ai gol di Vitinha e Ositgard, e compie, probabilmente, lo scatto decisivo per la salvezza, condannando... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Parma-Pisa 1-0, le pagelle della partita di Serie A; Lecce-Fiorentina 1-1, pagelle e tabellino: Cheddira irritante, Tiago Gabriel svetta, Ndour in ritardo, Harrison 'magico'; Serie A 2025/2026 Pisa Lecce : La Presentazione Del Match -; Verona aggrappato alla Serie A, il Lecce non sfonda: 0-0. Pisa Lecce 1-2: Cheddira decisivo, vittoria salvezza per i salentiniLecce espugna Pisa 2-1 nella 35ª giornata: Banda, Leris e Cheddira protagonisti. I salentini a +4 dalla zona retrocessione. lifestyleblog.it Calcio: Pisa-Lecce 1-2, i toscani e anche il Verona retrocedono in Serie BIl Pisa retrocede in Serie B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce nell'anticipo della 35/a giornata. Per i pugliesi gol di Banda (52') e Cheddira (65'). Toscani a segno con Leris (56'). Nella ... ansa.it | -, : , Gara fondamentale all' "Arena Garibaldi" tra Pisa e Lecce, con i giallorossi obbligati a fare tre punti e sperare in un passo falso della Cremonese, im - facebook.com facebook