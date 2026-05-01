Diretta gol Serie A LIVE | in campo Pisa Lecce

Nella 35ª giornata di Serie A, si stanno disputando le partite tra Pisa e Lecce. La diretta gol offre aggiornamenti in tempo reale su risultati, moviola e cronaca delle sfide in corso. Questa giornata fa parte del campionato Enilive 202526 e include anche le partite della 34ª giornata, con sintesi e tabellini disponibili per seguire l’evolversi degli incontri.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Lecce, Di Francesco avverte pre Pisa: «In ritiro abbiamo toccato tante corde. Dobbiamo smorzare le pressioni e lasciarci andare» Pisa, Hiljemark prima del Lecce: «Una vittoria non cambia la classifica ma la squadra è ancora viva e non ha mollato mai» Venezia, Stroppa dopo la promozione in Serie A: «Grandissima cavalcata, meritavamo questo risultato. Il mio futuro lo deciderà Antonelli» Tottenham, De Zerbi ‘sveglia’ squadra e ambiente: «Basta piangere, i perdenti lo fanno. Non siamo ancora retrocessi, dobbiamo morire in campo» Flamengo, parla il direttore sportivo Boto: «Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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PISA vs COMO - Serie A - Giornata 19 - campo 2d/3d - DIRETTA LIVE - no immagini

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