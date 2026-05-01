Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita tra Pisa e Lecce, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526. Il centrocampista ha commentato come una vittoria non influisca sulla posizione in classifica, ma ha sottolineato che la squadra rimane determinata e non si è mai arresa. Le dichiarazioni sono state rilasciate in vista dell’incontro di oggi, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

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© Calcionews24.com - Pisa, Hiljemark prima del Lecce: «Una vittoria non cambia la classifica ma la squadra è ancora viva e non ha mollato mai»

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