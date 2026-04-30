Mentre si avvicina la partita tra Pisa e Lecce, l’allenatore Oscar Hiljemark ha dichiarato la volontà di terminare la stagione con dignità e ha espresso il desiderio di una squadra che lotti fino alla fine. La stagione del Pisa si sta avviando alla conclusione e il tecnico ha parlato in vista della sfida in programma allo stadio.

PISA – La difficile stagione del Pisa si avvia verso la conclusione e, in vista della sfida casalinga contro il Lecce, l’allenatore Oscar Hiljemark serra i ranghi. Nonostante una piazza rassegnata all’inevitabile retrocessione in Serie B, il tecnico chiede ai suoi giocatori una prova d’orgoglio per chiudere il campionato con dignità e professionalità. I giorni scorsi sono stati segnati dall’arrivo del nuovo direttore sportivo. Il confronto tra la panchina e la nuova dirigenza è già iniziato, ma si è concentrato esclusivamente sulle questioni immediate legate al campo. Il nuovo dirigente, infatti, si sta prendendo il tempo necessario per osservare le dinamiche interne del gruppo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Verso Pisa-Lecce, Hiljemark: “Chiudere con dignità, voglio una squadra che lotti”

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