Pisa Hiljemark presenta la gara col Milan | Squadra fortissima ma che ha qualche limite Dobbiamo sfruttarli

Oscar Hiljemark si presenta alla conferenza stampa con un tono deciso. L’allenatore del Pisa dice che il suo team sa di affrontare una squadra molto forte, ma crede anche che il Milan abbia qualche limite da sfruttare. Domani i nerazzurri scendono in campo contro i rossoneri, e Hiljemark sottolinea l’importanza di essere attenti e di giocare senza paura. La partita si prospetta combattuta, con il Pisa che punta a mettere in difficoltà i milanisti.

In un video diffuso sui canali della squadra, il neo allenatore del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato di questi primi giorni di allenamento con i suoi ragazzi e della prossima sfida di campionato. Come noto, domani sera i nerazzurri ospiteranno il Milan di Massimiliano Allegri per la sfida che aprirà la 25^ giornata di Serie A. Ecco, di seguito, le parole del tecnico nerazzurro. "Dopo soli tre giorni di allenamenti abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva. Il primo tempo non è stato buono come avrei voluto, nel secondo però abbiamo fatto meglio e in questa settimana abbiamo fatto un lavoro sia in fase difensiva che offensiva con un paio di principi di gioco dedicati alla sfida col Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Idrissa Touré del Pisa ha detto che l’arrivo di Hiljemark sulla panchina ha dato entusiasmo ai giocatori.

Questa sera a Pisa il Milan affronta il Pisa in una partita che sulla carta sembra già segnata.

