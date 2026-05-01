Pirenei volo in picchiata | il paracadute salva due uomini

Due uomini sono stati soccorsi dopo essere precipitati nei Pirenei durante un volo. Il fondatore di una società del settore tecnologico e un pilota sono stati coinvolti in un incidente a causa di un guasto meccanico all’aereo. L’evento si è verificato in una zona montuosa e impervia, rendendo complesso l’intervento di soccorso. Entrambi sono stati recuperati e trasportati in ospedale per le cure del caso.

? Cosa sapere Il fondatore di Oniverse e un pilota precipitano nei Pirenei dopo un guasto meccanico.. Il paracadute balistico salva i due uomini nella zona di Labastide-Villefranche.. Il 24 aprile alle ore 16:00, un guasto meccanico ha trasformato il volo di un monomotore sopra i Pirenei francesi in una discesa incontrollata verso il suolo, costringendo Veronesi e un pilota di 56 anni a l’attivazione del paracadute balistico per evitare la morte. L’impatto violento è avvenuto nella zona di Labastide-Villefranche, dove il velivolo è precipitato in un terreno fangoso dopo che il sistema di emergenza ha rallentato la caduta. I due occupanti sono riusciti a scendere dall’aereo autonomamente, trovandosi sul prato con dolori alla schiena e in stato di shock, prima di essere portati in ospedale per accertamenti medici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pirenei, volo in picchiata: il paracadute salva due uomini Notizie correlate Sandro Veronesi illeso nell'incidente aereo sui Pirenei, salvo insieme all'amico grazie al paracaduteSandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente aereo nel sud-ovest della Francia. Parapendista bloccata a 2.900 metri: si salva con il paracadute d’emergenzaUna manovra disperata per salvarsi e poi l’attesa, appesa alla roccia a quasi tremila metri.