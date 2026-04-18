Parapendista bloccata a 2.900 metri | si salva con il paracadute d’emergenza

Una parapendista di 25 anni è rimasta bloccata sulla parete sud del Piccolo Vernel, a circa 2.900 metri di quota, nel pomeriggio di oggi. Dopo aver tentato di liberarsi, ha deciso di lanciare il paracadute di emergenza, riuscendo così a salvarsi. La donna ha trascorso un certo tempo sospesa sulla roccia in attesa dei soccorsi, ma fortunatamente non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori alpini.

Una manovra disperata per salvarsi e poi l’attesa, appesa alla roccia a quasi tremila metri. È finita senza feriti la disavventura di una parapendista trentina di 25 anni, rimasta bloccata nel pomeriggio di oggi sulla parete sud del Piccolo Vernel, nel gruppo della Marmolada. La giovane ha dovuto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Desio, folle salto da 90 metri: si lancia con il paracadute dalla torre abbandonata Emergenza frane: 900 metri di strada isolano Canale, interventiQuattro frane in meno di un mese hanno reso inagibilabile la strada provinciale 12 Bagnorese, isolando la frazione di Canale e costringendo le... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Perde quota con il parapendio e rimane bloccata sulla parete di roccia della Marmolada: 26enne trentina salvata dal Soccorso Alpino; Parapendista bloccata a 2.900 metri: si salva con il paracadute d’emergenza; Parapendista bloccata sulla parete del Piccolo Vernel, recuperata illesa nel pomeriggio; Pedavena, pilota di parapendio bloccata sull’albero. Volo della parapendista finisce contro la parete: salvataggio spettacolare a 2.900 metriMARMOLADA (TN) - Grande apprensione nel pomeriggio di oggi sulla Marmolada, dove una giovane parapendista trentina, classe 2000, è rimasta bloccata in parete sul Piccolo Vernel, a circa 2.900 metri di ... nordest24.it Parapendista recuperata a quasi 3.000 metri sulla MarmoaldaUna pilota di parapendio trentina di 26 anni è stata recuperata sulla parete sud del Piccolo Vernel, in Marmolada, ad una quota di 2.900 metri. (ANSA) ... ansa.it Parapendista bloccata sul Piccolo Vernel salvata dal Soccorso Alpino: intervento delicato a 2.900 metri. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com Mantova superata anche al ritorno, il Belluno Volley è per il terzo anno consecutivo in semifinale playoff di serie A3; parapendista bloccata a 30 metri su un albero, recuperata dal Soccorso alpino; cantiere di Via Feltre, il sindaco rassicura: "La strada non sarà facebook