Pioltello chiusa la macelleria | sequestrati 300 chili di carne alterata

A Pioltello, i carabinieri e i Nas hanno sequestrato circa 300 chili di carne considerata alterata all’interno di una macelleria. L’intervento è stato effettuato durante un controllo di routine, che ha portato alla chiusura temporanea del negozio. La merce sequestrata sarà sottoposta a ulteriori analisi per verificare le condizioni di conservazione e la provenienza. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

? Cosa sapere Carabinieri e Nas sequestrano 300 chili di carne alterata in una macelleria a Pioltello.. Denuncia del titolare e sanzione di 2mila euro per violazione norme Haccp e sicurezza.. I militari della compagnia locale e i colleghi del Nas hanno interrotto le attività di una macelleria nel quartiere Satellite di Pioltello nella mattinata di giovedì 30 aprile, a seguito di un controllo che ha portato al sequestro di circa 300 chili di carne. L’operazione, avvenuta nel cuore del comprensorio milanese, ha messo in luce una gestione dei prodotti alimentari decisamente lontana dagli standard richiesti. Durante l’ispezione, gli agenti hanno accertato la presenza di alimenti conservati in modo non idoneo e, in alcuni casi, già parzialmente alterati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pioltello, chiusa la macelleria: sequestrati 300 chili di carne alterata Notizie correlate Chiusa la macelleria senza requisiti igienici: 500 kg di carne sequestrati e maxi multaVendevano carne senza i necessari requisiti di tracciabilità e soprattutto in carenza delle adeguate condizioni igieniche, necessarie alla... Carne mal conservata, maxi sequestro da 300 chili: scatta la chiusura per una macelleria nel MilaneseCarne in cattivo stato di conservazione e in parte alterata, violazioni relative alla sicurezza alimentare e omessa predisposizione delle procedure...