Chiusa la macelleria senza requisiti igienici | 500 kg di carne sequestrati e maxi multa
Una macelleria è stata chiusa dopo aver operato senza rispettare le norme igieniche e di tracciabilità richieste dalla legge. Sono stati sequestrati circa 500 chili di carne, che non rispettavano le condizioni di conservazione adeguate. La mancata conformità alle norme ha portato a sanzioni amministrative e alla sospensione dell’attività commerciale.
Vendevano carne senza i necessari requisiti di tracciabilità e soprattutto in carenza delle adeguate condizioni igieniche, necessarie alla conservazione degli alimenti. È quanto i carabinieri della compagnia di Lissone hanno scoperto la scorsa settimana all’interno di una macelleria e minimarket. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
