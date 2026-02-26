Chiusa la macelleria senza requisiti igienici | 500 kg di carne sequestrati e maxi multa

Una macelleria è stata chiusa dopo aver operato senza rispettare le norme igieniche e di tracciabilità richieste dalla legge. Sono stati sequestrati circa 500 chili di carne, che non rispettavano le condizioni di conservazione adeguate. La mancata conformità alle norme ha portato a sanzioni amministrative e alla sospensione dell’attività commerciale.