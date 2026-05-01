Pioggia di mobili dal balcone lanciato perfino un divano | denunciato ventiseienne

Un giovane di 26 anni è stato denunciato dopo aver lanciato mobili e suppellettili dal balcone, tra cui un divano. Gli oggetti sono finiti sulla strada con forza e violenza, senza motivo apparente. La stessa persona era già stata arrestata il 17 del mese scorso, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri intervenuti avevano già contestato il comportamento del giovane in quella circostanza.

Mobili e suppellettili giù dalla finestra. E non accidentalmente. Ma lanciati con forza e violenza. E non è stata neanche la prima volta visto che venerdì 17 era stato arrestato dai carabinieri che gli hanno contestato anche la resistenza a pubblico ufficiale. In una delle strade sottostanti a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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