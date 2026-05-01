Pinocchio Il burattino che voleva diventare un bambino vero un viaggio fatto di cadute e scelte

Il 24 novembre 1826 nasceva a Firenze Carlo Lorenzini, meglio conosciuto come Carlo Collodi. Scrittore di libri e testi teatrali, è principalmente ricordato per aver scritto Le avventure di Pinocchio, un racconto che narra le vicende di un burattino desideroso di diventare un bambino vero. La storia si sviluppa attraverso numerose cadute e scelte di Pinocchio, ambientata in un mondo popolato da personaggi e situazioni immaginari.