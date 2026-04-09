A 200 anni dalla nascita di Collodi il burattino più famoso di sempre arriva a teatro con Le voci di Pinocchio
Mercoledì 15 aprile, al Centro Arti Visive e Sceniche di San Martino in Fiume, la Compagnia Fuori Scena porta in scena lo spettacolo “Le voci di Pinocchio”, una lettura scenica tratta da “Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi, realizzata in occasione del bicentenario della nascita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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