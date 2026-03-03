Pinocchio si fa horror | il burattino di Collodi diventa uno spietato assassino

Una nuova versione di Pinocchio trasforma il celebre burattino in un personaggio spietato e crudele, diverso da quello tradizionale. La storia vede il personaggio assumere toni più oscuri e violenti, spostandosi dal mondo delle favole a un contesto più inquietante e disturbante. Questa reinterpretazione ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, evidenziando un’inedita svolta nel racconto classico.

La creatura di Collodi è al centro di questa nuova versione decisamente più macabra rispetto a come abbiamo sempre immaginato la storia del burattino che sogna di trasformarsi in bambino vero I creatori di Winnie the Pooh: Sangue e miele, hanno pubblicato un nuovo trailer della loro nuova rivisitazione horror di un classico dell'infanzia: Pinocchio Unstrung. Una nuova e sanguinosa versione della famosa fiaba vede il burattino di legno creato da Carlo Collodi commettere un omicidio. Che cosa succede nel trailer di Pinocchio Unstrung Il filmato inizia con un ragazzino di nome James, interpretato da Cameron Bell, che desidera avere un amico, e Geppetto, interpretato da Richard Brake, è felice di accontentarlo regalando al ragazzo un nuovo compagno di legno, Pinocchio.