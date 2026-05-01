Il pilastro Polvani ha dichiarato di voler continuare il suo percorso con il Prato, sottolineando di sentirsi molto bene nell’ambiente e di non aver previsto un’accoglienza così calorosa dalla tifoseria. La sua volontà di proseguire con la squadra si combina con un sentimento di soddisfazione per il rapporto instaurato con i supporter. Polvani ha espresso la speranza di poter proseguire questa avventura insieme.

"Spero di poter andare avanti assieme al Prato. Mi sto trovando benissimo, anche perché non mi aspettavo di essere accolto in questo modo dalla piazza. Da parte mia c’è la massima disponibilità a parlare di rinnovo con la società". Lorenzo Polvani, leader della retroguardia biancazzurra, si vede ancora con indosso la stessa maglia nella prossima stagione. Stabilmente fra i migliori in campo, l’ex Empoli dal suo arrivo ha aiutato la squadra ad acquisire una compattezza e una solidità maggiori. Anche se, da questo punto di vista, secondo il classe ‘94 la vera svolta si è avuta da quando Alessandro Dal Canto siede in panchina. "Abbiamo aumentato l’intensità e il ritmo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pilastro Polvani, vero faro: "Avanti forti e convinti"

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