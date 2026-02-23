cavalieri avanti convinti il primo posto si consolida

Cavalieri Union conquista il primo posto grazie a una vittoria schiacciante contro Napoli, che ha provocato una crescita significativa in classifica. La squadra ha mostrato determinazione fin dall’inizio, con sostituzioni strategiche che hanno rafforzato il gioco nel secondo tempo. La difesa compatta ha impedito agli avversari di segnare, mentre l’attacco ha colpito con continuità. La prestazione complessiva ha mantenuto alta la posizione in graduatoria, rafforzando la fiducia del team.