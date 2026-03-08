Grave lutto per Pago lo lascia un vero pilastro della sua vita

Pago, nome d'arte di Pacifico Settembre, sta vivendo un momento difficile dopo la perdita di una persona molto importante nella sua vita. Nelle ultime ore, il cantante ha annunciato il lutto familiare che lo ha colpito profondamente. La notizia riguarda un membro della sua famiglia, descritto come un vero pilastro per Pago. La situazione ha suscitato grande attenzione tra i suoi fan.

Momento particolarmente difficile per Pago, al secolo Pacifico Settembre: il cantante, compagno di Serena Enardu, nelle scorse ore ha affrontato un grave lutto familiare. Solo un mese fa aveva già subito un'altra perdita significativa, quella di sua zia Filomena. La recente scomparsa dello zio Salvatore Settembre ha spinto il 54enne sardo a condividere sui social una toccante lettera rivolta a Gesù, in cui ha ricordato anche suo padre, deceduto nel 2001 a causa di un'epatite, dopo essere uscito dal carcere. Un vuoto, come sottolinea Pago, che ancora oggi resta incolmabile. La scomparsa dello zio Salvatore. Pago ha reso noto di aver perso lo zio Salvatore Settembre, definito come il "pilastro" della famiglia.