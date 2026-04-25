Cadute malori morsi | sulle montagne lecchesi in volo quattro elicotteri in mezz' ora

Quattro elicotteri sono stati avvistati in volo sulle montagne lecchesi nel giro di mezz'ora questa mattina, sabato 25 aprile 2026. Durante le operazioni, sono stati segnalati incidenti come cadute, malori e morsi, che hanno coinvolto diverse persone. Le autorità sono intervenute per prestare assistenza e gestire le situazioni di emergenza che si sono verificate nel breve intervallo di tempo.

Allarmi a ripetizione sulle montagne lecchesi nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile 2026. In pochi minuti quattro elicotteri hanno sorvolato il territorio.Il primo intervento alle 12.30 a Introbio, lungo il sentiero che conduce al Rifugio Santa Rita. L'allarme è scattato per una donna di 66.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Cadute e malori: doppio intervento dell'elicottero sulle piste da sciDoppio intervento dell'elicottero di Areu sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Leggi anche: Mezz'ora scarsa in due anni di Inter, convocato dall'Argentina dopo l'addio: Palacios ha spiccato il volo Aggiornamenti e dibattiti Cadute, malori, morsi: sulle montagne lecchesi in volo quattro elicotteri in mezz'oraAlle 12.45 a Lecco è giunto l'elicottero decollato dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo per agevolare i soccorsi a una persona morsa con ogni probabilità da un rettile. Anche in questo caso il trasporto ... leccotoday.it Malore in bici e cadute sui sentieri, cinque persone soccorse sulle OrobieDiversi interventi sabato 25 marzo per il Soccorso alpino e speleologico della VI Delegazione Orobica. I tecnici sono stati allertati poco prima delle 10 per un ciclista, che aveva avuto un malore ... ecodibergamo.it