Scarica di pietre su due bambini e record di soccorsi | il weekend nero sulle montagne lecchesi

Durante il weekend sulle montagne lecchesi si sono verificati diversi incidenti, tra cui una scarica di pietre che nel pomeriggio di domenica ha investito quattro persone in una zona impervia di Cortenova. Tra i coinvolti ci sono una bambina di 10 anni, un ragazzo di 14 anni e due adulti di 40. Nella stessa giornata sono stati registrati numerosi interventi di soccorso, raggiungendo un record di operazioni di emergenza.

L'episodio più grave è arrivato nel pomeriggio di domenica, in una zona impervia di Cortenova: una scarica di pietre ha coinvolto quattro persone, tra cui una bambina di 10 anni e un ragazzo di 14, con i rispettivi adulti di 40. I tecnici del soccorso alpino della stazione di Barzio sono stati.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Cadute, malori, morsi: sulle montagne lecchesi in volo quattro elicotteri in mezz'oraAllarmi a ripetizione sulle montagne lecchesi nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile 2026. Ancora pericolo valanghe sulle montagne: grado 3 per tutto il weekendLe situazioni più critiche si concentrano soprattutto in prossimità delle creste, nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza Resta alta... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Weekend di paura in Valsassina: scariche di pietre su un gruppo con bambini e soccorsi continui; Morto in montagna, travolto da una scarica di sassi: Evar era papà di un bambino - BresciaToday; Tracce di William Manfredi attraverso il suo Archivio fotografico, da militare a partigiano; Testa di Cosimo I - Bernardo Buontalenti (Bernardo Timante Buonacorsi) - Le immagini dell'opera. Il video della frana su Cima Dodici con l’imponente scarica di pietre. Chiuso il sentiero della Forcella GiralbaLa frana si è verificata nella serata di lunedì, senza provocare vittime o feriti. Gli esperti della Provincia di Bolzano stanno valutando la situazione Roma, 30 luglio 2024 – Su Cima Dodici si è ... quotidiano.net Cima Dodici: grossa frana si abbatte sulla Forcella Giralba, la scarica di pietre è impressionante, il VideoDolomiti, 29 Luglio 2024 - Su Cima Dodici si è verificata un’enorme caduta di sassi nella serata di lunedì 29 Luglio, che fortunatamente non ha causato vittime o feriti. Attorno alle 21:00 una scarica ... ilmeteo.it Scarica le nove slide dall'HUB di abbonamento di Notiziario Sicurezza da utilizzare per la formazione ed l'informazione sull'uso corretto delle scale. - facebook.com facebook