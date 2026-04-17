Concertone Primo Maggio | spuntano Arisa e Pierpaolo Spollon come conduttori i primi cantanti annunciati in attesa del super Big misterioso e il concorso 1MNEXT

Per l’edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio si stanno definendo i dettagli. Sono stati annunciati Arisa e Pierpaolo Spollon come conduttori. Sono stati comunicati anche i primi artisti che si esibiranno, mentre resta ancora da svelare il nome del grande artista internazionale che calcherà il palco. Inoltre, è stato confermato il concorso 1MNEXT, dedicato a nuovi talenti musicali. I preparativi per l’evento stanno proseguendo rapidamente.

Procedono velocemente i lavori per mettere a punto l’edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio di Roma, promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, quest’anno dedicata al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Comincia anche a prendere forma la lineup. Dopo l’annuncio di Litfiba, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, Emma Nolde e La Nina, torna sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano anche Riccardo Cocciante, che ha appena pubblicato il disco “Ho vent’anni con te”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Concertone Primo Maggio: spuntano Arisa e Pierpaolo Spollon come conduttori, i primi cantanti annunciati (in attesa del super Big misterioso) e il concorso 1MNEXT Notizie correlate Concerto Primo Maggio 2026: ospiti, cantanti, cast e tema del Concertone di RomaIl Concerto Primo Maggio 2026 torna a Roma con un’edizione che promette di essere una delle più ricche e significative degli ultimi anni. Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai Litfiba Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Primo Maggio Roma, 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026. Ecco la lista completa; Chi è Fedez: il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni. Arisa e Spollon al Concertone: l’indiscrezione del Primo MaggioArisa e Pierpaolo Spollon conduttori del Concertone 2026? Le indiscrezioni, cast e novità sul grande evento di Roma. lagazzettadellospettacolo.it Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai LitfibaTutto pronto per l’appuntamento con il Concertone del Primo Maggio. Un palco su cui, ogni anno, la musica smette di essere solo intrattenimento e accende una riflessione collettiva. Attraverso live, p ... dilei.it #Eventi - Arisa e Spollon al Concertone: l'indiscrezione del Primo Maggio x.com TvSei. . Ermal Meta a Teramo per “Aspettando il primo maggio” Si rinnova anche quest’anno a Teramo l’appuntamento con “Aspettando il primo maggio”, il concertone gratuito al parco fluviale con tanti artisti sul palco, anche per parlare di diritti legati al mondo - facebook.com facebook