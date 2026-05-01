Piemonte 3mila voucher per il Salone del Libro 2026 | bonus per ragazzi e scuole
Il Piemonte investe sui giovani lettori in occasione del Salone internazionale del libro 2026. La Regione ha confermato il ritorno del "Buono da leggere", un'iniziativa che mira a facilitare l'acquisto di volumi tra gli stand della fiera torinese, trasformando il tema dell'edizione di quest'anno.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Temi più discussi: Buono da leggere: voucher dalla Regione per il Salone del Libro; Salone del Libro: 3000 voucher da 10 euro per i giovani piemontesi; Salone Libro, dalla Regione Piemonte 3.000 voucher da 10 euro per gli studenti; Buono da leggere, il Piemonte investe sui giovani lettori.
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