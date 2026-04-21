Salone del Libro le scuole di Novara e Arona sul podio | premiate le ricerche sulla Resistenza

Ci saranno anche due scuole del novarese tra i protagonisti della cerimonia di premiazione della 45esima edizione del "Progetto di Storia contemporanea". Giovedì 14 maggio, alle 14,30, lo spazio Arena Piemonte del Salone Internazionale del Libro ospiterà i vincitori del concorso promosso dal.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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