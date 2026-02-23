BAFTA 2026 | tutti i vincitori di questa edizione

La cerimonia dei BAFTA 2026 si è conclusa con il riconoscimento di numerosi film e artisti, dopo aver premiato le eccellenze del cinema britannico e internazionale. La causa principale della serata è stata la celebrazione delle opere più apprezzate dell’anno, con una partecipazione intensa di pubblico e professionisti del settore. Tra i vincitori, spiccano alcune produzioni che hanno ottenuto più premi, tra cui miglior film e interpretazioni. La serata si è chiusa con l’annuncio degli ultimi premi assegnati.