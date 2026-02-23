BAFTA 2026 | tutti i vincitori di questa edizione
La cerimonia dei BAFTA 2026 si è conclusa con il riconoscimento di numerosi film e artisti, dopo aver premiato le eccellenze del cinema britannico e internazionale. La causa principale della serata è stata la celebrazione delle opere più apprezzate dell’anno, con una partecipazione intensa di pubblico e professionisti del settore. Tra i vincitori, spiccano alcune produzioni che hanno ottenuto più premi, tra cui miglior film e interpretazioni. La serata si è chiusa con l’annuncio degli ultimi premi assegnati.
La 79ª edizione dei premi BAFTA è ufficialmente giunta al termine. Durante la cerimonia dei Bafta i premi sono stati conferiti tutti dalla British Academy of Film and Television Arts ai migliori film dell’anno trascorso. La cerimonia londinese si è tenuta ieri 22 febbraio 2026 alla Royal Festival Hall di Londra. Scopriamo subito tutti i vincitori della cerimonia di premiazione. Vento di rivoluzione ai BAFTA 2026. Se negli Stati Uniti gli Academy Awards degli Oscar rappresentano il massimo riconoscimento per l’industria cinematografica, oltremanica questo ruolo spetta ai BAFTA Awards. Stavolta tra i titoli più presenti c’è stato l’horror musical Sinners, diretto da Ryan Coogler e Una battaglia dopo l’altra, di Paul Thomas Anderson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
FIFA The Best Awards, a Doha assegnati i premi dell’ultima stagione: ecco tutti i vincitori di questa edizioneA Doha si sono svolti i FIFA The Best Awards, durante i quali sono stati consegnati i premi dell’ultima stagione calcistica.
Maratona Maga Circe 2026, è l’edizione dei record. Chi sono tutti i vincitori#Maratona-Maga Circe || La sesta edizione della Maratona Maga Circe si chiude con risultati storici.
BAFTA 2026 nominations revealed
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bafta 2026, tutti i migliori look sul red carpet in diretta da Londra | Video; Una battaglia dopo l’altra si conferma protagonista dei BAFTA 2026: tutti i premi della serata; Tutti i vincitori dei BAFTA 2026, tra sorprese e (grandi) conferme; BAFTA 2026: trionfo per Una battaglia dopo l’altra, Sinners fa la storia. Tutti i vincitori.
Tutti i vincitori dei BAFTA 2026, tra sorprese e (grandi) confermeAspettando gli Oscar, c'è un vincitore indiscusso di questa 79esima edizione ed è il film Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson ... elle.com
BAFTA 2026, tutti i vincitori (LIVE)È in corso alla Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra la cerimonia di premiazione della 79ª dei BAFTA Film Awards, la più grande serata ... ciakmagazine.it
BAFTA 2026: tutti i vincitori della 79ª edizione, Una battaglia dopo l’altra “One Battle After Another” domina la serata La notte del cinema britannico ha parlato chiaro: "One Battle After Another" di Paul Thomas Anderson è stato il grande protagonista dei BAFTA - facebook.com facebook
Di seguito tutti i vincitori dei #BAFTAs Migliori effetti speciali Avatar: Fire and Ash Migliore attrice non protagonista Wunmi Mosaku – Sinners Migliore attore non protagonista Sean Penn – One Battle After Another Miglior film per bambini e famiglie Boong Miglio x.com