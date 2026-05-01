Pico passaggio di proprietà mai completato | denunciato per truffa e falso

I carabinieri di Pico hanno denunciato un uomo, nell’ambito di un’indagine avviata dalla Procura di Cassino, per i reati di truffa aggravata e falso. La vicenda riguarda un passaggio di proprietà di un bene che non è stato completato. L’indagine ha portato alla denuncia dell’uomo, accusato di aver commesso le frodi e i reati legati alla falsificazione dei documenti.

I militari della Stazione Carabinieri di Pico, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, hanno denunciato in stato di libertà un uomo, ritenuto presunto responsabile dei reati di truffa aggravata in danno dello Stato e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Truffa del "falso nipote" in Abruzzo, fermato in fuga nel frusinate, denunciato 46enneProsegue senza sosta l’azione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle truffe, con particolare attenzione ai reati predatori commessi ai danni... Napoli, multa non pagata e bollettino falso: tenta truffa al comune, denunciato imprenditoreScoperta frode al Comune di Napoli: il rappresentante legale di una società è stato denunciato per aver falsificato un bollettino postale al fine di... Tutti gli aggiornamenti Truffa sui passaggi di proprietà auto: denunciato il socio di un'agenziaIndagine dei carabinieri dopo la segnalazione di un concessionario: contestati anche falsità ideologica e danno allo Stato ... ciociariaoggi.it Passaggio di proprietà a distanza: guida praticaIl passaggio di proprietà a distanza è una procedura legalmente valida e riconosciuta che consente di trasferire la proprietà di un veicolo anche quando acquirente e venditore non si incontrano ... quattroruote.it