Napoli multa non pagata e bollettino falso | tenta truffa al comune denunciato imprenditore

Un imprenditore è stato denunciato a Napoli dopo aver tentato di evitare il pagamento di una sanzione al Codice della Strada. Secondo quanto emerso, avrebbe falsificato un bollettino postale per non versare una multa non pagata al Comune. La scoperta è avvenuta durante le verifiche condotte dalle autorità, che hanno riscontrato la falsificazione e avviato le procedure legali contro il rappresentante della società coinvolta.

Scoperta frode al Comune di Napoli: il rappresentante legale di una società è stato denunciato per aver falsificato un bollettino postale al fine di evitare il pagamento di una sanzione al Codice della Strada. L’operazione è stata condotta dal N.I.S.A., il Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe inviato una comunicazione agli uffici del Servizio Sanzioni Amministrative, sostenendo di aver già pagato una multa relativa a una violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada. A supporto della richiesta di sgravio, aveva allegato la scansione di un bollettino postale da 63,60 euro. L’istanza non ha però superato i controlli incrociati: il verbale risultava ancora insoluto nei sistemi informatici.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, multa non pagata e bollettino falso: tenta truffa al comune, denunciato imprenditore Notizie correlate Leggi anche: Tentata truffa al Comune: denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamento per non pagare una multa Tentata truffa al Comune di Napoli: denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamentoTempo di lettura: 3 minuti Nell’ambito delle attività di controllo e contrasto agli illeciti amministrativi e alle frodi documentali, il personale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calcolo Sanzioni Tributarie: Paghi una parte? La multa si riduce; Lukaku-Conte, tensione alle stelle. CdS annuncia: Romelu dirà addio al Napoli a fine stagione; Conte-Lukaku: La tensione aumenta. Incontro tra le parti la prossima settimana; Caso Rocchi, l'avvocato Grassani: Cosa rischiano arbitri ed eventuali club coinvolti. Tentata truffa al Comune: denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamento per non pagare una multaIl personale del N.I.S.A. - Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative - della Polizia Giudiziaria del Servizio Sanzioni Amministrative ha deferito all’Autorità Giudiziaria il rappresentante legale ... napolitoday.it Napoli, paga la multa stradale ma per 50 cent di differenza gli arriva un’ingiunzione da 312 euroPaga una multa stradale da 115 euro e rotti, ma, per una differenza di 50 centesimi, due anni dopo gli arriva una ingiunzione di pagamento da 312,55 euro da parte di Napoli Obiettivo Valore, la ... fanpage.it Max Grillo a Napoli Capitale - ll podcast identitario di Vesuviolive.it - facebook.com facebook "Il #Liverpool piomba su #Beukema del #Napoli, lo vuole #Slot: le cifre dell'operazione" x.com