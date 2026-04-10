Installazione della linea per i filobus chiude l' intersezione via delle Suore - Sant' Anna

A partire da domenica 12 aprile e fino a metà maggio, sarà chiuso il traffico in via delle Suore all’incrocio con strada Sant’Anna durante la notte e le prime ore del mattino, tra le 21 e le 6. La sospensione riguarda la zona della rotatoria e si rende necessaria per permettere l’installazione della linea aerea dei filobus. La chiusura interesserà esclusivamente questo tratto, con lavori che si svolgeranno nelle ore notturne.

Da domenica 12 aprile fino a metà maggio, in via delle Suore all'incrocio con strada Sant'Anna sarà sospesa la circolazione nella fascia oraria dalle 21 alle 6 per consentire l'installazione della rete aerea filoviaria in corrispondenza della rotatoria.Visti i flussi di traffico nella zona in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Stipsi grave e incontinenza fecale: l’ambulatorio proctologico del Sant'Anna in prima lineaHa superato quota mille visite dall’attivazione, avvenuta nel novembre 2022, l’ambulatorio proctologico dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della... Filobus, avanzano i lavori della linea di prova da Verona Sud fino allo stadioLa posa della linea area di contatto è iniziata, così come avanzano gli interventi di asfaltatura e quelli nell'area della Genovesa Nuovi passi... Temi più discussi: Geotermia, in arrivo regole più semplici per gli impianti negli edifici; Terni-Sulmona, rivoluzione tecnologica sulla linea ferroviaria: Migliorare affidabilità, puntualità e capacità; Offerte Internet di aprile 2026: tutti gli sconti e i vantaggi per i nuovi clienti; D.M. Sonde geotermiche 2026: prescrizioni e autorizzazioni secondo il TU rinnovabili. Napoli, linea telefonica nelle gallerie della Metropolitana: via all'installazione delle antenneUsare lo smartphone anche nelle gallerie della metropolitana di Napoli durante gli spostamenti, dovrebbe essere possibile a breve. Dopo una lunghissima fase di organizzazione, finalmente è stata ... ilmattino.it Antenne, arriva il piano: approvate le linee guida per le nuove installazioniSarzana, 3 agosto 2025 – Un regolamento per evitare il proliferare di nuove antenne di telefonia mobile. A mettere un freno all’installazione da parte delle compagnie di nuovi ripetitori, andando ... lanazione.it caserma P. Maset La caserma "Pietro Maset" era un'importante installazione militare italiana situata a Codognè, in provincia di Treviso. Durante la Guerra Fredda, ha ospitato il III Battaglione missilistico della III Brigata Missili. - facebook.com facebook In #FiPiLi, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile (Pmv) di svincolo al km 68+640 in direzione mare nel ramo di Livorno di competenza della Società SAT e riqualificazione di barriere laterali, prorogata fino al #30marzo la chiusura h2 x.com