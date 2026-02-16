Andrea Macrì si prepara a partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, un traguardo raggiunto dopo anni di impegno e sacrifici. La sua qualificazione è arrivata grazie a una stagione intensa di allenamenti e competizioni, che gli hanno permesso di conquistare il biglietto per le Olimpiadi Invernali. Ora, con la valigia pronta, l’atleta si concentra sulle sfide che lo aspettano, consapevole di rappresentare non solo se stesso, ma anche la sua regione e il movimento paralimpico.

Ci siamo. I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali sono iniziati. Per me, che parteciperò alle Paralimpiadi, Milano Cortina 2026 rappresenta molto più di un grande evento sportivo: è un punto di arrivo e, allo stesso tempo, un nuovo inizio. Sarà la mia quinta Paralimpiade, la quarta invernale. Un traguardo che, quando ho iniziato questo percorso, non avrei mai immaginato. Eppure sono qui, pronto a scendere sul ghiaccio in casa, in Italia, in un’edizione che per la prima volta sarà “diffusa”, capace di coinvolgere territori diversi, montagne e città, luoghi turistici e comunità che non lo sono. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il mio viaggio verso Milano Cortina 2026. Il racconto dell’atleta Andrea Macrì

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.