Piazza Sallupara slitta la fine dei lavori | la nuova data

I lavori nelle ex scuderie papali e nelle mura civiche di piazza Sallupara a Viterbo sono ancora in corso e la conclusione dei lavori è stata rinviata rispetto alla data inizialmente prevista. La fine dei lavori non è ancora stata comunicata, e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle nuove tempistiche. La zona rimane interessata da interventi di ristrutturazione e consolidamento.