Piazza Sallupara slitta la fine dei lavori | la nuova data
I lavori nelle ex scuderie papali e nelle mura civiche di piazza Sallupara a Viterbo sono ancora in corso e la conclusione dei lavori è stata rinviata rispetto alla data inizialmente prevista. La fine dei lavori non è ancora stata comunicata, e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle nuove tempistiche. La zona rimane interessata da interventi di ristrutturazione e consolidamento.
?I lavori alle ex scuderie papali e alle mura civiche di piazza Sallupara, a Viterbo, richiedono ancora tempo. Dopo lo stop per ritrovamenti archeologici, il cantiere, che sta ridisegnando il volto di uno degli angoli più significativi del centro storico, non si fermerà a breve ma proseguirà per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Scuderie Sallupara, variante da 182mila euro dopo i ritrovamenti archeologici: la data di fine lavori | FOTODopo lo stop forzato di dicembre, quando i ritrovamenti archeologici avevano imposto una pausa al cantiere, sono ripartiti a fine febbraio i lavori...
Leggi anche: Sottopasso, slitta la fine dei lavori. Il sindaco: "La pazienza è finita"