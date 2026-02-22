Sottopasso slitta la fine dei lavori Il sindaco | La pazienza è finita

Il sottopasso di via Milano non sarà pronto come previsto, perché i lavori sono stati rinviati. La causa principale è il ritardo nelle consegne dei materiali da parte dei fornitori. Il sindaco spiega che le difficoltà logistiche hanno rallentato l’avanzamento. La data di completamento si sposta di nuovo, lasciando i residenti in attesa di un intervento che sembra sempre più lontano. La situazione crea tensione tra chi aspetta da mesi.

© Ilgiorno.it - Sottopasso, slitta la fine dei lavori. Il sindaco: "La pazienza è finita"

"La pazienza è finita". Sono le parole del sindaco Davide Serrano, sconcertato e deluso per le notizie contrastanti che arrivano sulla fine dei lavori del sottopasso di via Milano. Lavori iniziati oltre un anno fa per consentire il quadruplicamento della linea ferroviaria Rogoredo-Pavia, nel primo tratto fino a Pieve Emanuele. Dovevano durare pochi mesi, ma stanno andando alle calende greche, con conseguenti pesanti ripercussioni sul traffico. L'azienda che lavora per conto di Rfi riferisce che i lavori termineranno a marzo-aprile. Rfi stessa parla di maggio, mentre in Regione si indica come termine il mese di giugno.