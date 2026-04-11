Scuderie Sallupara variante da 182mila euro dopo i ritrovamenti archeologici | la data di fine lavori | FOTO

Dopo un'interruzione a dicembre a causa di ritrovamenti archeologici, i lavori per il restauro delle ex scuderie papali e delle mura civiche a Sallupara sono ripresi a fine febbraio. La cifra stanziata per il progetto ammonta a circa 182 mila euro. La ripresa delle operazioni segue il periodo di sospensione legato agli scavi archeologici, che hanno richiesto un intervento di tutela e verifica.