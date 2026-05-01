Piazza Maggiore gremita | lacrime per Alessandro Ambrosio e l’appello per un lavoro dignitoso

Il Primo Maggio 2026 a Bologna si è svolto con una grande affluenza in Piazza Maggiore, dove si sono riunite diverse sigle sindacali. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone, alcune delle quali hanno condiviso lacrime e testimonianze legate alla ricerca di un lavoro più stabile e dignitoso. Durante l’evento sono state esposte bandiere di Cgil, Cisl e Uil, creando un quadro di mobilitazione collettiva.

Una giornata di lotta, memoria e richieste concrete per un lavoro più dignitoso. Il Primo Maggio 2026 a Bologna ha colorato Piazza Maggiore di rosso, verde e azzurro con le bandiere di Cgil, Cisl e Uil. Al centro della manifestazione contratti migliori, più tutele, sicurezza sul lavoro, lotta.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Primo maggio in piazza a Tencarola «per un lavoro dignitoso e salutare»In occasione della Festa del Lavoro, il comune di Selvazzano Dentro ha organizzato una cerimonia in programma venerdì 1 maggio 2026, alle ore 10, al... Primo Maggio 2026, sindacati in piazza per il ‘lavoro dignitoso’: Landini attacca il Decreto LavoroABBONATI A DAYITALIANEWS Manifestazione nazionale a Marghera e concertone a Roma È partita la mobilitazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil in...