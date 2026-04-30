Primo maggio in piazza a Tencarola per un lavoro dignitoso e salutare

Il 1 maggio 2026, in occasione della Festa del Lavoro, il comune di Selvazzano Dentro ha previsto una cerimonia alle 10 al Monumento di piazza al Lavoratore a Tencarola. L’evento si svolgerà in piazza e coinvolgerà presenti cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. La giornata è dedicata alla promozione di un lavoro che sia considerato dignitoso e salutare.

In occasione della Festa del Lavoro, il comune di Selvazzano Dentro ha organizzato una cerimonia in programma venerdì 1 maggio 2026, alle ore 10, al Monumento di piazza al Lavoratore, a Tencarola.«Ricordiamo il 1 maggio 1886, quando a Chicago iniziarono le rivolte per rivendicare le 8 ore di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio a Caserta, sindacati in piazza. “Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento” Primo Maggio, sindacati in piazza: Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitosoIl Primo Maggio sarà dedicato al tema del “Lavoro dignitoso”, ma tra i nodi più urgenti che Cgil, Cisl e Uil porteranno in piazza Maggiore c'è la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti; Le piazze del Primo Maggio; Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026. Concerti Primo Maggio 2026: da Roma a Taranto | La lista completa, ospiti e cantantiConcerti Primo Maggio, il programma completo città per città: scopri tutti i concerti in Italia, da Taranto a Latina, con artisti storici e nuove scoperte. ilsussidiario.net Concerto Primo Maggio 2026: orari, cantanti, scaletta e dove vederlo in direttaManca pochissimo al Concerto del Primo Maggio 2026, l’evento musicale gratuito più atteso dell’anno. Anche questa edizione promette una maratona di oltre ... funweek.it Primo maggio sicuro: controlli straordinari dei Carabinieri "Si intensifica l'attività sul territorio da parte del Comando Provinciale di Salerno" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #primomaggio #sicurezza #Salerno #Cronaca #primo #maggio #sicuro - facebook.com facebook