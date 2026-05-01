Piazza Maggiore gremita | lacrime per Alessandro Ambrosio e l’appello per un lavoro dignitoso | FOTO

Il Primo Maggio a Bologna ha visto Piazza Maggiore piena di persone che hanno partecipato a una manifestazione per chiedere condizioni di lavoro più giuste. Tra le bandiere di sindacati e le bandiere colorate, si sono susseguite testimonianze e momenti di commozione, con alcune persone che hanno espresso il loro dolore per la perdita di un lavoratore. La giornata ha coinvolto diverse generazioni, con un focus sul rispetto dei diritti e sulla dignità dei lavoratori.

Una giornata di lotta, memoria e richieste concrete per un lavoro più dignitoso. Il Primo Maggio 2026 a Bologna ha colorato Piazza Maggiore di rosso, verde e azzurro con le bandiere di Cgil, Cisl e Uil. Al centro della manifestazione contratti migliori, più tutele, sicurezza sul lavoro, lotta.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Piazza Maggiore gremita: lacrime per Alessandro Ambrosio e l’appello per un lavoro dignitoso Primo maggio in piazza a Tencarola «per un lavoro dignitoso e salutare»In occasione della Festa del Lavoro, il comune di Selvazzano Dentro ha organizzato una cerimonia in programma venerdì 1 maggio 2026, alle ore 10, al... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Primo Maggio a Bologna; VIDEO| Cannizzaro apre la campagna elettorale con fierezza e lacrime: bagno di folla in piazza De Nava. Cinema:Bologna,Piazza Maggiore gremita per 'Il grande dittatore'(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - Torna con 'Il grande dittatore', il tradizionale appuntamento estivo con il cinema d'autore nel cuore di Bologna. Una Piazza Maggiore gremita da 6.000 persone ha tributato, ... tg24.sky.it