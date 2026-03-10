Emergenza abitativa e Piano casa | 63mila alloggi inutilizzabili in Italia oltre 2.200 in Sicilia

In Italia ci sono circa 63.000 alloggi pubblici inutilizzabili, secondo i dati di Federcasa, con oltre 2.200 di questi situati in Sicilia. Queste abitazioni non sono assegnate perché risultano inagibili e rappresentano una risorsa immobiliare potenzialmente recuperabile. La mappa dettagliata fornita dall’associazione evidenzia la presenza di molte case popolari che potrebbero essere rese disponibili in breve tempo.

Quante case popolari potrebbero tornare disponibili in pochi mesi in Italia? La risposta arriva dai dati raccolti da Federcasa, che ha elaborato una mappa dettagliata degli alloggi pubblici attualmente non assegnabili perché inagibili. Si tratta di abitazioni che, dopo essere state utilizzate, hanno subito danni o necessitano di interventi tecnici – dagli impianti alle strutture – che ne impediscono la riassegnazione. Proprio su questi immobili si concentrerà la prima fase del nuovo Piano casa annunciato dal vicepremier Matteo Salvini, con un programma di manutenzione straordinaria pensato per aumentare in tempi rapidi l’offerta di alloggi per le famiglie in lista d’attesa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Emergenza abitativa. Recupero alloggi Erp, piano da 230mila euro: "Aiutare le fasce deboli"La Giunta ha dato il via libera al ‘Programma straordinario per il recupero e l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica’, affidando... "Più alloggi all’emergenza abitativa"Il Comune di Orbetello destina, per il secondo anno consecutivo, il 40% degli alloggi dell’edilizia pubblica all’emergenza abitativa. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Emergenza abitativa Temi più discussi: Piano Casa, arriva il primo decreto-legge da 950 milioni di euro; Emergenza abitativa e Piano casa: 63mila alloggi inutilizzabili in Italia, oltre 2.200 in Sicilia; Dal Piano Casa il rilancio atteso per il rent to buy; A che punto è il cosiddetto Piano Casa di Salvini. Emergenza abitativa a Palermo, l’UDC chiede un piano urgente per sostenere le famiglieLa Segreteria Comunale UDC della città di Palermo, rappresentata dal Dott. Massimiliano Crapa, insieme alla Responsabile regionale del Dipartimento delle Politiche Sociali e del Volontariato, D.ssa Cl ... blogsicilia.it Piano Casa, arriva il primo decreto-legge da 950 milioni di euroIl viceministro alle Infrastrutture annuncia il provvedimento per riqualificare l’edilizia residenziale pubblica e per integrare i progetti di Fondi privati. ANCE chiede nuove regole e risorse per gar ... edilportale.com Nelle grandi città l’emergenza abitativa non è più solo una questione sociale: incide su lavoro, mobilità e coesione territoriale. Con affitti in aumento e un’offerta sempre più limitata, giovani e famiglie a basso reddito faticano a trovare casa. Il tema è entrato al c - facebook.com facebook Emergenza abitativa, Udc Popolari Civici: «Chi ha diritto alla casa non può più aspettare. Basta rinvii» - Il Giunco x.com